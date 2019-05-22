В Томске предложили строить жилье на месте промпредприятий

Строительство жилья в Томске в дальнейшем может вестись вдоль берега Томи на территории ряда бывших промышленных предприятий. Целесообразность такого варианта обсудили сегодня на совещании, которое прошло в строящемся микрорайоне «Радонежский», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В совещании приняли участие представители администрации Томской области и застройщика – ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК). Речь, в частности, шла о территории, тянущейся вдоль реки от «Радонежского» к центру города.

«Нам нужно за 19-й и край 20-й год вот эти территории подготовить. И под РЗТ (проекты развития застроенных территорий – Sibnovosti.ru), и которые… на муниципальной территории, распределить их там под социальные объекты, или под жилье. Ну, а с частниками надо будет работать совместно», - сказал вице-губернатор Евгений Паршуто в эфире «Радио Сибирь».

«Есть перспективные задумки на расширение этого микрорайона в целом… Мы говорим о тенденции, которая сейчас в городе просто наблюдается, что территории промпредприятий постепенно освобождаются, промпредприятия куда-то выходят за город… Поэтому мы держим в уме, что, возможно, освободятся территории под дальнейшую застройку в этом направлении в сторону реки», - заметил, в свою очередь, директор ЗАО «Том-Дом ТДСК» Виктор Носов.

Строительство «Радонежского» идет с 2015 года. По данным областных властей, к настоящему времени здесь сдано в эксплуатацию 163 тыс. кв. м (из них 120 тыс. кв. м - жилая площадь) из изначально запланированных 0,5 млн кв. м. План на 2019 год – 42,4 тыс. кв. м.

Согласно сообщению Томскстата, пока темпы жилищного строительства в регионе значительно отстают от прошлогодних. За первые четыре месяца 2019 года сдано в эксплуатацию 71,6 тыс. кв. м жилья. Это 54% от уровня, достигнутого за январь-апрель 2018 года.

Фото: сайт ОАО «Томская домостроительная компания»