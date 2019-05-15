Новый терминал в томском аэропорту начнут строить в 2020 году

Строительство терминала внутренних линий в томском аэропорту начнется в следующем году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Богашево входит в сеть аэропортов холдинга «Новапорт».

Инвестиции в проект составят примерно 5 млрд руб. Сумму назвал совладелец холдинга Роман Троценко, который принял участие в томском технологическом форуме U-Novus.

«Строительство начнется во II квартале с запуском через 20 месяцев после начала стройки. Общий объем инвестиций, который мы планируем с учетом вложений в привокзальную площадь и все системы обеспечения, составляет порядка 5 млрд рублей. Это собственные инвестиции», - процитировал ТАСС господина Троценко.

В феврале 2019 года минтранс РФ утвердил проект реконструкции Богашево, включая его взлетно-посадочную полосу. В Томской области рассчитывают получить на эти работы из федерального бюджета 3 млрд руб.

В 2018 году аэропорта Томска обслужил 0,6 млн пассажиров. Предполагается, что новый терминал позволит довести пассажиропоток до 1,5 млн.

Как писали Sibnovosti.ru, «Новапорт» также реализует проект реконструкции новосибирского аэропорта Толмачёво. На эти цели до 2022 года будет выделено 11,5 млрд руб.

Фото: сайт аэропорта Томска