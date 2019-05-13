Уборку томского урожая доверили беспилотникам

Беспилотные комбайны выйдут осенью на поля ряда томских хозяйств. Об предстоящем эксперименте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Несколько агропромышленных компаний подписали соответствующее соглашение с ГК Cognitive Technologies. Об этом рассказал вице-губернатор Андрей Антонов на пресс-конференции, анонсирующей традиционный томский технологический форум U-novus. Форум состоится 15-17 мая. Предполагается, что в ходе него будут утверждена дорожная карта проекта по использованию беспилотников. Комбайны без комбайнеров будут работать на томских полях в 2019-2021 годы.

Система автономного вождения для наземного транспорта – одно из направлений деятельности московской Cognitive Technologies, которая занимается разработкой программного обеспечения.

«Когнитивная система «Агро Пилот» - робот, обеспечивающий автономное управление сельскохозяйственной техникой со скоростью движения до 15 км/ч (трактор, опрыскиватель, комбайн). Базовая технология системы основана на анализе изображений, поступающих с бортовых видеокамер с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Система способна «понимать» типы и положения объектов на пути, строить траектории и давать команды управления для необходимых маневров», - описывается технология на сайте компании.

Фото: сайт Cognitive Technologies