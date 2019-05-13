13 мая
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Уборку томского урожая доверили беспилотникам

Главная Экономика
Томск
18:20 13 Мая 2019
беспилотник, сельское хозяйство, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Беспилотные комбайны выйдут осенью на поля ряда томских хозяйств. Об предстоящем эксперименте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Несколько агропромышленных компаний подписали соответствующее соглашение с ГК Cognitive Technologies. Об этом рассказал вице-губернатор Андрей Антонов на пресс-конференции, анонсирующей традиционный томский технологический форум U-novus. Форум состоится 15-17 мая. Предполагается, что в ходе него будут утверждена дорожная карта проекта по использованию беспилотников. Комбайны без комбайнеров будут работать на томских полях в 2019-2021 годы.

Система автономного вождения для наземного транспорта – одно из направлений деятельности московской Cognitive Technologies, которая занимается разработкой программного обеспечения.

«Когнитивная система «Агро Пилот» - робот, обеспечивающий автономное управление сельскохозяйственной техникой со скоростью движения до 15 км/ч (трактор, опрыскиватель, комбайн). Базовая технология системы основана на анализе изображений, поступающих с бортовых видеокамер с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Система способна «понимать» типы и положения объектов на пути, строить траектории и давать команды управления для необходимых маневров», - описывается технология на сайте компании.

Фото: сайт Cognitive Technologies

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томской области пытаются ликвидировать нелегальный оборот древесины

В Томской области пытаются ликвидировать нелегальный оборот древесины

22 Апреля 2019 г.
Жители региона не смогут продавать заготовленную для собственных нужд древесину на пилорамы
Новости Томска: Компания группы ТДСК построит хирургический корпус томского онкодиспансера

Компания группы ТДСК построит хирургический корпус томского онкодиспансера

17 Апреля 2019 г.
Сумма контракта составляет 1,3 млрд рублей
Новости Томска: Для беспилотников в Томской области выделят опытный район

Для беспилотников в Томской области выделят опытный район

11 Апреля 2019 г.
Фонд перспективных исследований представил отчет о реализации проекта «Тайга-1»
Новости Томска: Компанию «Хенда-Сибирь» обязали восстановить томские леса

Компанию «Хенда-Сибирь» обязали восстановить томские леса

9 Апреля 2019 г.
Райсуд принял решение по иску природоохранной прокуратуры
Новости Томска: Томскому губернатору не понравилась монополизация строительного рынка

Томскому губернатору не понравилась монополизация строительного рынка

3 Апреля 2019 г.
Сергей Жвачкин выступил в поддержку «средних» компаний отрасли
Новости Томска: В Томской области вернут плату за вывоз ТКО к «дореформенному» уровню

В Томской области вернут плату за вывоз ТКО к «дореформенному» уровню

22 Марта 2019 г.
Губернатор Сергей Жвачкин раскритиковал ход «мусорной» реформы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: «Томь» проиграла в Ярославле

«Томь» проиграла в Ярославле

12 Мая 2019 г.
Пока томская команда остается на третьем месте в первенстве ФНЛ
Новости Томска: На поддержку ветеранов и вдов участников ВОВ томские власти выделят более 53 млн рублей

На поддержку ветеранов и вдов участников ВОВ томские власти выделят более 53 млн рублей

8 Мая 2019 г.
Почти 23 млн направят на ежемесячные выплаты труженикам тыла и дополнительные выплаты на оплату ЖКУ участникам и инва...
Новости Томска: Томская область будет восстанавливать памятники ВОВ за пределами региона

Томская область будет восстанавливать памятники ВОВ за пределами региона

8 Мая 2019 г.
Томская область будет восстанавливать памятники посвященные Великой Отечественной войне за пределами региона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356