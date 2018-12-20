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На сохранение томских лесов направят 1,6 млрд рублей

Главная Экономика
Томск
16:17 20 Декабря 2018
восстановление, программа, леса
Автор: Sibnovosti.ru
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К 2024 году восстановление лесов должно полностью компенсировать вырубки и гибель лесных насаждений в Томской области. Эта цель должна быть достигнута в ходе реализации специального регионального проекта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального интернет-портала области, региональный проект «Сохранение лесов на территории Томской области» стартует в 2019 году в рамках президентского национального проекта «Экология». Он предполагает увеличение к 2024 году площади лесовосстановления на территории Томской области на 42,5 тыс. га.

Общий объем финансирования превысит 1,6 млрд руб. Из этого объема на федеральный бюджет приходится 367,7 млн руб.

«В числе основных мероприятий проекта - оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной и леспожарной техникой и строительство лесного селекционно-семеноводческого центра мощностью до 12 млн штук саженцев в год», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

По данным томских властей, расчетная лесосека в лесах Томской области составляет 38,4 млн куб. м, при этом уровень промышленных заготовок древесины не превышает 10% от общей расчетной лесосеки.

Фото: официальный интернет-портал Томской области

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