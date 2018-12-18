18 декабря
Томск
погода -13 °C
66.75
 
€ 75.78
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Парк развлечений не займет в томской Михайловской роще больше семи гектаров

Главная Экономика
Томск
17:23 18 Декабря 2018
благоустройство, мэр, парк
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Инвестор намерен использовать для парка отдыха в Михайловской роще в Томске не более 7 га. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах московского инвестора рассказал мэр Томска Иван Кляйн. По его словам, компания обязуется сохранить рощу, общая площадь которой составляет 53 га, как природный объект.

«Мы сделали первую попытку и пригласили инвестора… с предложением рассмотреть возможность аренды или концессии на этом участке… Инвестор просил от трех до семи гектаров разместить своеобразный парк, который включает не только аттракционы и не столько аттракционы, сколько размещение природных таких вещей. Таких, как этнопарк, таких, как динопарк, где размещены динозавры», - сказал глава города в эфире «Радио Сибирь».

Иван Кляйн добавил, что томских активистов, которые выступают против создания парка отдыха в Михайловской роще, пригласят на встречу с инвестором в ходе следующего визита его представителей в Томск.

Название компании в мэрии не указывают. Но, по словам главы Томска, аналогичный объект инвестор создал в Крылатском.

Как писали Sibnovosti.ru, московский парк «Сказка» создан в Крылатском два года назад и занимает около 7 га. В его составе есть, в том числе, динопарк с фигурами динозавров. В октябре 2018 года стало известно, что владельцы «Сказки» сообщили властям Омска о намерении разместить в городе несколько аттракционов, в том числе, 55-метровое колесо обозрения с иллюминацией.

Михайловская роща основана томским меценатом Петром Михайловым. До наших дней здесь сохранились остатки фонтана и фундамента его усадьбы. В 2018 году Михайловская роща стала одним из победителей рейтингового голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Фото: страница Михайловской рощи в соцсети Facebook

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томской области падают показатели жилищного строительства

В Томской области падают показатели жилищного строительства

11 Декабря 2018 г.
Томскстат подвел итоги работы отрасли за 11 месяцев
Новости Томска: Дефицит бюджета Томска на 2019 год составит 706 млн рублей

Дефицит бюджета Томска на 2019 год составит 706 млн рублей

5 Декабря 2018 г.
Городские власти намерены погасить долги ТТУ перед банками
Новости Томска: Власти Томской области договорились с ОТЭК о модернизации Северской ТЭЦ

Власти Томской области договорились с ОТЭК о модернизации Северской ТЭЦ

3 Декабря 2018 г.
Предприятие планируется перевести с угля на газ
Новости Томска: Томская область распланировала дорожный ремонт

Томская область распланировала дорожный ремонт

29 Ноября 2018 г.
В Росавтодор отправлен региональный паспорт проекта «Безопасные и качественные автодороги»
Новости Томска: В Томской области пересчитают объекты недвижимости

В Томской области пересчитают объекты недвижимости

27 Ноября 2018 г.
Инвентаризация нужна для начисления налогов по новым правилам
Новости Томска: Купеческий дом в Томске сдали в аренду

Купеческий дом в Томске сдали в аренду

26 Ноября 2018 г.
«Организация строительства и СК» оказалась единственным претендентом на здание на ул. Гоголя
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: При жесткой посадке вертолета в Томской области пострадало пять человек

При жесткой посадке вертолета в Томской области пострадало пять человек

17 Декабря 2018 г.
Им оказали помощь в Бакчарской районной больнице
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356