Парк развлечений не займет в томской Михайловской роще больше семи гектаров

Инвестор намерен использовать для парка отдыха в Михайловской роще в Томске не более 7 га. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах московского инвестора рассказал мэр Томска Иван Кляйн. По его словам, компания обязуется сохранить рощу, общая площадь которой составляет 53 га, как природный объект.

«Мы сделали первую попытку и пригласили инвестора… с предложением рассмотреть возможность аренды или концессии на этом участке… Инвестор просил от трех до семи гектаров разместить своеобразный парк, который включает не только аттракционы и не столько аттракционы, сколько размещение природных таких вещей. Таких, как этнопарк, таких, как динопарк, где размещены динозавры», - сказал глава города в эфире «Радио Сибирь».

Иван Кляйн добавил, что томских активистов, которые выступают против создания парка отдыха в Михайловской роще, пригласят на встречу с инвестором в ходе следующего визита его представителей в Томск.

Название компании в мэрии не указывают. Но, по словам главы Томска, аналогичный объект инвестор создал в Крылатском.

Как писали Sibnovosti.ru, московский парк «Сказка» создан в Крылатском два года назад и занимает около 7 га. В его составе есть, в том числе, динопарк с фигурами динозавров. В октябре 2018 года стало известно, что владельцы «Сказки» сообщили властям Омска о намерении разместить в городе несколько аттракционов, в том числе, 55-метровое колесо обозрения с иллюминацией.

Михайловская роща основана томским меценатом Петром Михайловым. До наших дней здесь сохранились остатки фонтана и фундамента его усадьбы. В 2018 году Михайловская роща стала одним из победителей рейтингового голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Фото: страница Михайловской рощи в соцсети Facebook