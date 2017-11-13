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Томск 15 ноября начнет размещать облигации для населения на 100 млн рублей

Главная Экономика
Томск
13:41 13 Ноября 2017
население, экономика, общество, доход
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в среду, 15 ноября, начнет в Томске продажу облигаций городского внутреннего займа на общую сумму 100 млн рублей, сообщила пресс-служба мэрии.

«Годовой доход от облигаций составит 8,51%. Номинальная стоимость одной облигации — тысяча рублей. Период обращения ценной бумаги — три года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что купонный доход владельцам ценной бумаги выплачивается регулярно — четыре раза в год. В любой момент облигации городского внутреннего займа можно предъявить к выкупу эмитенту (администрации Томска), при этом владелец получит номинальную стоимость ценной бумаги и накопленный купонный доход.

В Томской области с 2002 года реализуется проект «Внутренние облигации для населения», опыт региона положительно оценивают на федеральном уровне. В конце 2015 года региональный центр впервые выпустил облигации городского внутреннего займа. В 2016 году мэрия выпустила облигации на общую сумму 100 млн рублей (стоимость одной — 1 тысяча рублей) под 11% годовых на три года. В течение пяти месяцев они были полностью распространены среди жителей Томска и Томской области.

Ранее пресс-служба мэрии отмечала, что муниципальные облигации являются более доходными и надежными по сравнению с другими видами ценных бумаг и вкладов. При этом сам купонный доход не отягощен налоговым бременем.

За все время нахождения облигаций в обращении суммарный доход, выплаченный их владельцам, составил около 23 млн рублей, резюмировали в городской администрации.

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