Проданы принадлежавшие томской ФИНКО акции «Роснефти»

Максим Викулов из Казани стал акционером ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Он приобрел небольшой пакет акций «Роснефти» на торгах по продаже активов обанкроченной томской «Нефтетранспортной компании ФИНКО» (НТК ФИНКО).

Итоговый протокол торгов опубликован на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. На продажу был выставлен принадлежавший ФИНКО пакет из 3,69 тыс. шт. обыкновенных именных акций номиналом 1 коп. каждая.

Начальная цена лота составляла 1,06 млн руб. Всего было подано две заявки от физических лиц, Максим Викулов оказался победителем с предложением 1,16 млн руб.

В обращении исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, приведенном в отчете компании за 2016 год, говорится что в течение этого года стоимость акций ПАО выросла на 60%. Всего у компании по состоянию на 31 декабря 2016 года было 29 139 акционеров. По итогам 2015 года «Роснефть» выплачивала дивиденды из расчета 11,75 руб. на одну обыкновенную акцию.

ООО НТК ФИНКО было признано банкротом решением арбитражного суда Томской области в начале 2015 года по его собственному заявлению. В решении суда указывалось, что активы компании составляют 1,29 млрд руб. при кредиторской задолженности 1,364 млрд руб.