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В Томске увеличат льготу при восстановлении деревянной архитектуры

Главная Экономика
Томск
14:03 8 Ноября 2017
архитектура, власти, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская гордума одобрила предложение мэрии о предоставлении дополнительных льгот арендаторам, которые готовы восстанавливать объекты деревянного зодчества. Льгота будет действовать сразу после заключения договора с муниципалитетом, а не после предоставления проектно-сметной документации, как это было ранее, говорится на официальном сайте города.

Согласно действующим условиям передачи объектов деревянного зодчества в аренду на 49 лет, арендаторы должны разработать проектно-сметную документацию по восстановлению зданий, а затем выполнить ремонтные работы. После выполнения первого этапа работ арендная плата за землю снижается в 1 тыс. раз, а за здание – в 10 раз. По завершении ремонта инвестор сможет платить за объект 1 руб. в год.

«Мы выступаем с инициативой о предоставлении льготы на аренду земельного участка сразу после заключения договора аренды. Такой механизм позволит снять препоны к вложению инвестиций в наше культурное наследие», - поясни на сессии думы вице-мэр Михаил Ратнер.

Таким образом, льготная ставка аренды на землю в размере 0,1% от рыночной стоимости будет сразу установлена для инвесторов на два года. Предоставив проект восстановления объекта, арендатор сможет продлить эти условия.

К сегодняшнему дню инвесторам в аренду переданы 10 объектов деревянного зодчества Томска, которые будут восстановлены за счет внебюджетных средств. В четырех случаях проектно-сметная документация прошла необходимое согласование, и арендаторы приступили к ремонтным работам.

Фото: сайт думы города Томска

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