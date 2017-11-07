Аэропорт «Томск» ожидает рост пассажиропотока до 630 тысяч в 2017 году

К концу 2017 года аэропорт Томска ожидает рост пассажиропотока до 630 тысяч человек. За последние пять лет рост составит 48%, сообщает пресс-служба аэропорта.

В 2016 году пассажиропоток томского авиаузла превысил отметку в 553 тыс. человек, увеличившись на 8,3% по сравнению с 2015 годом.

Отмечается, что в настоящее время одно из перспективных направлений дальнейшего развития аэропорта — региональное сообщение. Большая часть таких рейсов субсидируется из бюджета Томской области. Первым «возрожденным» направлением стал маршрут из Томска в Каргасок. Осенью губернатор Сергей Жвачкин заявил, что в ближайшее время будет восстановлено авиасообщение между Томском и Колпашево.

Также сообщается, что 6 ноября 2017 года аэропорт празднует свое 50-летие. Отмечается, что за последние годы внешний облик аэропорта изменился, повысился уровень инфраструктуры и сервиса обслуживания пассажиров. Аэропорт принимает и обслуживает практически все типы воздушных судов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями, в том числе Boeing 767 и Airbus 321.

Аэропорт Томска принадлежит холдингу «Новопорт».

На 2018-2019 годы запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Томска; прекращения полетов не потребуется. Изначально сумма реконструкции аэропорта оценивалась в 690 млн рублей, в прошлом году губернатору Томской области удалось добиться увеличения федерального финансирования до 2,7 млрд рублей. Длина ВПП аэропорта Томска — 2,5 км, ширина — 50 м. Последний раз ее модернизировали в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Полоса находится в федеральной собственности.