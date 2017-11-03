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Томский хакер планировал атаку на российские электронные платежные системы

Главная Экономика
Томск
08:48 3 Ноября 2017
общество, силовики, хакеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники УФСБ Томской области подозревают жителя закрытого города Северск в планировании кибератак на российские электронные платежные системы, сообщила в четверг пресс-служба ФСБ региона.

По данным ФСБ, подозреваемому хакеру 21 год. Установлено, что он похитил пароли более 1 тыс. интернет-пользователей.

«Северчанин с использованием вредоносного программного обеспечения в феврале 2017 года похитил парольно-кодовую информацию в отношении более 1 тыс. пользователей сети интернет. В дальнейшем хакер в корыстных целях планировал взломать ряд российских электронных платежных систем», — говорится в сообщении.

По оценке ведомства, это могло нанести государству значительный экономический ущерб.

Дело в отношении возбуждено по части 1 статьи 273 УК РФ («создание, распространение или использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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