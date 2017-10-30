30 октября
Томск
погода -1 °C
курсы валют
58.08
 
€ 67.53
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Нашелся один претендент на строительство поликлиники в Томске

Главная Экономика
Томск
13:14 30 Октября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

«Томскремстройпроект» подавал заявку на участие в аукционе на право аренды земельного участка в Томске для строительства поликлиники. Но торги были признаны не состоявшимися, поскольку заявка компании оказалась единственной, следует из сообщения на официальном портале Томска.

Участок площадью менее 1 тыс. кв. м располагается на ул. Фабричная. Согласно аукционной документации, победитель торгов получал право его аренды на семь лет. Начальная цена годовой арендной платы была установлена в размере 80,4 тыс. руб.    

Ранее этот участок уже выставлялся на аукцион, но в первом случае не было подано ни одной заявки.

По собственный данным, ООО «Томскремстройпроект» работает на строительном рынке Томска с 2000 года. «На протяжении почти двух десятков лет городские и областные власти доверяли и доверяют этому предприятию объекты социальной сферы», - говорится на сайте компании. По данным ЕГРЮЛ, основными соучредителями ООО «Томскремстройпроект» являются ООО «Кордес-Томск» (51% уставного капитала) и Денис Малащук (30%).

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: Томская область добивается поддержки для регионов с присутствием вертикально-интегрированных компаний

Томская область добивается поддержки для регионов с присутствием вертикально-интегрированных компаний

26 Октября 2017 г.
Регион подготовит инициативу по корректировке федерального законодательства
Новости Томска: Сергей Жвачкин представил проект бюджета на «нулевом» чтении в Думе

Сергей Жвачкин представил проект бюджета на «нулевом» чтении в Думе

25 Октября 2017 г.
Доходы областной казны составят 53,07 млрд рублей
Новости Томска: Количество налоговых проверок в Томской области сократилось в два раза

Количество налоговых проверок в Томской области сократилось в два раза

24 Октября 2017 г.
С июля 2017 года сокращен до двух месяцев срок проверки деклараций по НДС с возмещением
Новости Томска: S7 обжаловала решение суда по иску о взыскании с аэропорта Томска 40 тыс. долларов

S7 обжаловала решение суда по иску о взыскании с аэропорта Томска 40 тыс. долларов

24 Октября 2017 г.
«Глобус» подал первый иск еще в феврале 2016 года
Новости Томска: Оборудование «Северскстекла» выставили на торги за 127,6 млн руб

Оборудование «Северскстекла» выставили на торги за 127,6 млн руб

23 Октября 2017 г.
На продажу выставлено различное оборудование и техника завода
Новости Томска: СибГМУ первым среди российских вузов получил лицензию на производство лекарств

СибГМУ первым среди российских вузов получил лицензию на производство лекарств

19 Октября 2017 г.
Вузу разрешено производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Сибирские ученые создают комплекс для дистанционного поиска нефти в Арктике

Сибирские ученые создают комплекс для дистанционного поиска нефти в Арктике

26 Октября 2017 г.
Комплекс позволит обойтись без бурения при разведке месторождений
Новости Томска: Томские следователи установили четырех участников экстремистской группировки

Томские следователи установили четырех участников экстремистской группировки

27 Октября 2017 г.
Выявлено шесть эпизодов преступной деятельности
Новости Томска: В томском вузе будут готовить специалистов по блокчейну

В томском вузе будут готовить специалистов по блокчейну

27 Октября 2017 г.
Образовательные программы начнут свою работу в 2018 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.