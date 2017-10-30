Нашелся один претендент на строительство поликлиники в Томске

«Томскремстройпроект» подавал заявку на участие в аукционе на право аренды земельного участка в Томске для строительства поликлиники. Но торги были признаны не состоявшимися, поскольку заявка компании оказалась единственной, следует из сообщения на официальном портале Томска.

Участок площадью менее 1 тыс. кв. м располагается на ул. Фабричная. Согласно аукционной документации, победитель торгов получал право его аренды на семь лет. Начальная цена годовой арендной платы была установлена в размере 80,4 тыс. руб.

Ранее этот участок уже выставлялся на аукцион, но в первом случае не было подано ни одной заявки.

По собственный данным, ООО «Томскремстройпроект» работает на строительном рынке Томска с 2000 года. «На протяжении почти двух десятков лет городские и областные власти доверяли и доверяют этому предприятию объекты социальной сферы», - говорится на сайте компании. По данным ЕГРЮЛ, основными соучредителями ООО «Томскремстройпроект» являются ООО «Кордес-Томск» (51% уставного капитала) и Денис Малащук (30%).