Томская область добивается поддержки для регионов с присутствием вертикально-интегрированных компаний

Томская законодательная дума хочет добиться на федеральном уровне поддержки регионов, значительную часть экономики которого определяют вертикально-интегрированные компании. Сегодня на сессии думы ее спикер Оксана Козловская предложила совместно с администрацией области подготовить соответствующие законодательные инициативы для изменения федерального законодательства.

«Для нашего региона, в ситуации, когда ключевые предприятия относятся к вертикально интегрированным кампаниям, консолидированным группам налогоплательщиков, весьма затруднено влияние области на поступления налога на прибыль. Да и механизм распределения федеральной помощи по-прежнему не стимулирует регионы, диверсифицирующие структуру своей экономики», - подчеркнула госпожа Козловская.

В качестве примера Оксана Козловская привела статистику налоговой службы. За девять месяцев 2017 года года предприятия и организации области перечислили в налоговую систему России 123 млрд руб., что на 16% больше, чем в прошлом году. В консолидированный бюджет региона за этот же период поступило на 13% меньше.

Проект бюджета Томской области на 2018 год, который региональные парламентарии сегодня обсуждают в первом чтении, характеризуют, как «бюджет максимальной экономии». Основной финансовый документ планируется бездефицитным, размер общих доходов и расходов – 53,067 млрд руб. Около 65% расходов запланировано на социальную сферу. «Бюджет развития» составляет 6 млрд руб. Эти средства предполагается потратить на поддержку сельхозпроизводителей, малого бизнеса, инноваций.

На территории Томской области работают, в частности, «Росатом», «Роснефть», СИБУР, «Газпром».

Фото: сайт законодательной думы Томской области