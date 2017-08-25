«Томскнефтепереработка» вызвала интерес инвестора

У обанкроченного нефтеперерабатывающего завода ООО «Томскнефтепереработка» (ТНП) есть потенциальный инвестор. Об этом стало известно на собрании кредиторов 21 августа.

Протокол мероприятия опубликован на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. О наличии потенциального покупателя рассказал Евгений Илькин. На собрании он представлял девять кредиторов с общим объемом требований 438,71 млн руб.

«Илькин… сообщил присутствующим, что утвержденная собранием кредиторов и заявленная в суд начальная цена завышена, и в качестве доказательства своего мнения привел информацию, полученную в результате общения с потенциальными покупателями-инвесторами, которыми было высказано мнение, что, к примеру, в ЯНАО (г. Новый Уренгой) новое оборудование УПН (установка по переработке нефти – основной производственный объект), сходное с имеющимся на НПЗ, стоит всего 350 млн рублей», – говорится в протоколе.

Конкурсный управляющий Владимир Соломатин не согласился с этим. По его словам, ценность ТНП во многом определяется тем, что предприятие обладает инфраструктурой для подключения к магистральному трубопроводу.

«При этом стоимость нового подключения к нефтепроводу может составить 6 млрд руб.», – приводится в протоколе мнение управляющего.

Нефтеперерабатывающий завод ООО ТНП находится в селе Семилужки в 30 км от Томска. Первую продукцию завод выдал 2008 году. Планы развития предполагали увеличение мощности переработки до 4 млн т нефти в год. В марте 2017 года компания была признана банкротом. Суммарный объем требований кредиторов составляет 8,562 млрд руб.

В декабре 2016 года «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» оценил недвижимое и движимое имущество ТНП в 4,848 млрд руб.