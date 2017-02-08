Томская область вошла в список успешных регионов России

Томская область повысила свою инвестиционную привлекательность в 2016 году, сообщает Forbes.

По данным аналитиков, инвестиционная активность в России в 2016 году снижалась, хотя и значительно более медленными темпами по сравнению с предыдущими двумя годами. По итогам трех кварталов 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил 97,7% от уровня аналогичного периода предыдущего года. В 2017 году эксперты ожидают новый тренд – рост инвестиционной активности.

Согласно данным национального рейтингового агентства, из 80 субъектов (автономные округа учитываются в составе областей, Крым и Севастополь не учитываются) 18 ухудшили за год свои позиции, девять — улучшили, 53 — сохранили на прежнем уровне

Список регионов-лидеров пополнили Томская область, Свердловская область и Республика Саха (Якутия). К аутсайдерам добавились Республика Хакасия и Республика Карелия. Как и в предыдущие годы, наибольшее количество регионов (35 из 80, то есть чуть менее половины от общего количества) входит в категорию «средняя инвестиционная привлекательность». Аналитики отметили, что на долю 19 регионов, возглавляющих рейтинг, приходится около 82% от общероссийского притока прямых иностранных инвестиций.

Среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» по-прежнему остаются крупнейшие мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), примыкающие к ним области (Московская, Ленинградская), а также регионы со значительным ресурсным потенциалом (Тюменская, Томская и Сахалинская области). Кроме того, в списке лидеров рейтинга остаются регионы с благоприятным инвестиционным климатом,