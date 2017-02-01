Шоколад и настойка пустырника подорожали в Томске в январе

Цены на товары и услуги в январе в Томске выросли на 0,6%, сообщает Томскстат. Больше всего подорожали свежие огурцы и помидоры, а также настойка пустырника и отправка СМС.

Наибольший рост цен в продовольственной сфере показали свежие помидоры (26,7%), огурцы (20,8%), капуста (17,5%), виноград (8,1%), морковь (7,8%), а также сливочное мороженое (7,6%), шоколад (6,7%), деликатесы из рыбы (6,4%) и свекла (5,8%).

«Подешевели апельсины (на 8,2%) и груши (5,5%)», - уточнили статистики.

Среди непродовольственных товаров больше всего повысилась цена настойки пустырника (9,4%), отечественных поливитаминов (6,2%) и линолеума (5,8).

В сфере услуг подорожала отправка СМС (9,2%), путевка в санаторий (8,9%), проезд на трамвае, троллейбусе (на 6,7%) и маршрутке (5,9%).