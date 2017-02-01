1 февраля
Томск
погода -16 °C
курсы валют
60.09
 
€ 64.29
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Шоколад и настойка пустырника подорожали в Томске в январе

Главная Экономика
Томск
11:27 1 Февраля 2017
статистика, деньги, рост, цены
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Цены на товары и услуги в январе в Томске выросли на 0,6%, сообщает Томскстат. Больше всего подорожали свежие огурцы и помидоры, а также настойка пустырника и отправка СМС.

Наибольший рост цен в продовольственной сфере показали свежие помидоры (26,7%), огурцы (20,8%), капуста (17,5%), виноград (8,1%), морковь (7,8%), а также сливочное мороженое (7,6%), шоколад (6,7%), деликатесы из рыбы (6,4%) и свекла (5,8%).

«Подешевели апельсины (на 8,2%) и груши (5,5%)», - уточнили статистики.

Среди непродовольственных товаров больше всего повысилась цена настойки пустырника (9,4%), отечественных поливитаминов (6,2%) и линолеума (5,8).

В сфере услуг подорожала отправка СМС (9,2%), путевка в санаторий (8,9%), проезд на трамвае, троллейбусе (на 6,7%) и маршрутке (5,9%).

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: Томск вошел в 25 регионов РФ с наибольшими суммами микрозаймов

Томск вошел в 25 регионов РФ с наибольшими суммами микрозаймов

1 Февраля 2017 г.
Рейтинг составило бюро национальных кредитных историй
Новости Томска: Производство одежды и обуви сократилось за год в Томске, табака – выросло

Производство одежды и обуви сократилось за год в Томске, табака – выросло

30 Января 2017 г.
Томскстат отчитался в социально-экономическом положении региона
Новости Томска: Средняя зарплата в Томской области в 2016г составила 35,3 тыс руб

Средняя зарплата в Томской области в 2016г составила 35,3 тыс руб

25 Января 2017 г.
По этому показателю регион – в лидерах по Сибири
Новости Томска: Почти 25% жительниц Томска в декрете заводят свой бизнес

Почти 25% жительниц Томска в декрете заводят свой бизнес

24 Января 2017 г.
Получить новую профессию хотят 70% молодых мам
Новости Томска: Микрофирма из Томска получила контракт на 8 млрд по «Силе Сибири»

Микрофирма из Томска получила контракт на 8 млрд по «Силе Сибири»

24 Января 2017 г.
Газопровод протянут в Китай
Новости Томска: Сельскую доставку суши открыл житель Томской области на деньги гранта

Сельскую доставку суши открыл житель Томской области на деньги гранта

17 Января 2017 г.
Организовать дело помогла томская служба занятости
Новости компаний
26/01
Кондитер — волшебник над сладким или безумная сладкая любовь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Онлайн-распродажа «Киберпонедельник» состоится в России

Онлайн-распродажа «Киберпонедельник» состоится в России

27 Января 2017 г.
Акция назначена на 30 января
Новости Томска: Полпред Сергей Меняйло проконтролирует ситуацию в «ФОГ-City» в Томске

Полпред Сергей Меняйло проконтролирует ситуацию в «ФОГ-City» в Томске

27 Января 2017 г.
Продавцы ТЦ боятся «захвата» предприятия
Новости Томска: Грипп в Томской области в основном сразил взрослых

Грипп в Томской области в основном сразил взрослых

27 Января 2017 г.
Особенность текущей эпидемической обстановки обсудили в Томске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.