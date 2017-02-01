Томск вошел в 25 регионов РФ с наибольшими суммами микрозаймов

Томская область вошла в топ-25 российских регионов с наибольшими суммами микрозаймов. Рейтинг составило бюро национальных кредитных историй.

Согласно их данным, общий объем микрозаймов в регионе вырос на 10% и составил в 2016 году 2,8 млрд рублей.

С такими показателями Томская область занимает 15-ю строчку рейтинга. Среди сибирских регионов в область попали Кузбасс (на 6-й строке), Новосибирская область замыкает топ-список, оказавшись на 25-м месте. Лидером по объемам микрозаймов в стране стала республика Башкортостан.

По данным сибирского управления Банка России, в 2016 году объем выдачи микрозаймов в Сибири вырос на 87%. Этот показатель выше общероссийского. При этом банки увеличили объем выдачи кредитов лишь на 13%.

О том, какие подводные камни существуют у таких займов и как не попасть в долговую яму, рассказал директор филиала финансовой компании «БКС-Премьер» в Новосибирске Григорий Сосновский.