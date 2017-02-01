1 февраля
Томск
погода -16 °C
курсы валют
60.09
 
€ 64.29
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томск вошел в 25 регионов РФ с наибольшими суммами микрозаймов

Главная Экономика
Томск
09:32 1 Февраля 2017
финансы, статистика, кредиты, экономика, банк
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
версия для печати Ico_print

Томская область вошла в топ-25 российских регионов с наибольшими суммами микрозаймов. Рейтинг составило бюро национальных кредитных историй.

Согласно их данным, общий объем микрозаймов в регионе вырос на 10%  и составил в 2016 году 2,8 млрд рублей.

С такими показателями Томская область занимает 15-ю строчку рейтинга. Среди сибирских регионов в область попали Кузбасс (на 6-й строке), Новосибирская область замыкает топ-список, оказавшись на 25-м месте. Лидером по объемам микрозаймов в стране стала республика Башкортостан.

По данным сибирского управления Банка России, в 2016 году объем выдачи микрозаймов в Сибири вырос на 87%.  Этот показатель выше общероссийского. При этом банки увеличили объем выдачи кредитов лишь на 13%.

О том, какие подводные камни существуют у таких займов и как не попасть в долговую яму, рассказал директор филиала финансовой компании «БКС-Премьер» в Новосибирске Григорий Сосновский.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: Шоколад и настойка пустырника подорожали в Томске в январе

Шоколад и настойка пустырника подорожали в Томске в январе

1 Февраля 2017 г.
Больше всего выросли цены на огурцы и помидоры
Новости Томска: Производство одежды и обуви сократилось за год в Томске, табака – выросло

Производство одежды и обуви сократилось за год в Томске, табака – выросло

30 Января 2017 г.
Томскстат отчитался в социально-экономическом положении региона
Новости Томска: Средняя зарплата в Томской области в 2016г составила 35,3 тыс руб

Средняя зарплата в Томской области в 2016г составила 35,3 тыс руб

25 Января 2017 г.
По этому показателю регион – в лидерах по Сибири
Новости Томска: Почти 25% жительниц Томска в декрете заводят свой бизнес

Почти 25% жительниц Томска в декрете заводят свой бизнес

24 Января 2017 г.
Получить новую профессию хотят 70% молодых мам
Новости Томска: Микрофирма из Томска получила контракт на 8 млрд по «Силе Сибири»

Микрофирма из Томска получила контракт на 8 млрд по «Силе Сибири»

24 Января 2017 г.
Газопровод протянут в Китай
Новости Томска: Сельскую доставку суши открыл житель Томской области на деньги гранта

Сельскую доставку суши открыл житель Томской области на деньги гранта

17 Января 2017 г.
Организовать дело помогла томская служба занятости
Новости компаний
26/01
Кондитер — волшебник над сладким или безумная сладкая любовь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Привезенный самолетом гроб потеряли в аэропорту Томска

Привезенный самолетом гроб потеряли в аэропорту Томска

31 Января 2017 г.
В результате гроб вновь улетел в Москву
Новости Томска: Начало февраля в Томской области будет холоднее нормы

Начало февраля в Томской области будет холоднее нормы

31 Января 2017 г.
Прогнозируют заморозки до -38°С
Новости Томска: Житель Томска натравил бойцовскую собаку на школьника – возбуждено дело

Житель Томска натравил бойцовскую собаку на школьника – возбуждено дело

27 Января 2017 г.
Инцидент произошел на остановке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.