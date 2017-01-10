10 января
Томск
погода -19 °C
курсы валют
59.9
 
€ 63.11
18+
Сибирское агентство новостей
Томск
...

Томские власти установили самый высокий в Сибири МРОТ – 9750 рублей

Главная Экономика
Томск
11:14 10 Января 2017
деньги, труд, зарплата, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, профсоюзы и бизнес утвердили минимальную зарплату в регионе, сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации.

Соглашение вступило в силу с 1 января 2017 года и устанавливает минимальную заработную плату в зависимости от муниципального образования.

«Так, в Александровском районе и Стрежевом она составит 16,5 тысячи рублей, в Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Чаинском районах и Кедровом — 15 тысяч рублей, в Тегульдетском, Молчановском, Бакчарском, Кривошеинском районах — 13,5 тысячи рублей, в Северске — 11 250 рублей, в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском, Шегарском районах и в областном центре — 9 750 рублей», - говорится в сообщении.

МРОТ, установленный в Томской области, стал самым высоким в Сибири.

Томские власти установили самый высокий в Сибири МРОТ – 9750 рублей

Добавим, в 2016 году минимальный размер зарплаты во всех бюджетных и коммерческих организациях региона составлял 8 065 рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: Уровень инфляции в 2016 г. в Томской области стал рекордно низким за 26 лет

Уровень инфляции в 2016 г. в Томской области стал рекордно низким за 26 лет

30 Декабря 2016 г.
Инфляция составила 5,3%
Новости Томска: Огурцы и помидоры больше всего подорожали в Томске в декабре

Огурцы и помидоры больше всего подорожали в Томске в декабре

30 Декабря 2016 г.
Также выросли цены на билеты
Новости Томска: Депутаты утвердили бюджет Томской области на 2017 г с дефицитом в 2,5 млрд

Депутаты утвердили бюджет Томской области на 2017 г с дефицитом в 2,5 млрд

22 Декабря 2016 г.
Расходы – 58.4 млрд. рублей
Новости Томска: Производство биомороженого по томской технологии наладили в Чили

Производство биомороженого по томской технологии наладили в Чили

19 Декабря 2016 г.
Технологи экспериментируют с чилийскими ингредиентами
Продвижение

Оливье обойдется дороже жителям Кемерова, дешевле – в Новосибирске

19 Декабря 2016 г.
В целом новогодний ужин подорожал на 3,5%
Новости Томска: Обновленное производство формалина запустили на томском «Сибметахиме»

Обновленное производство формалина запустили на томском «Сибметахиме»

5 Декабря 2016 г.
Модернизация длилась три года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: 74 жителя Томска получили штрафы за выталкивание снега на дорогу

74 жителя Томска получили штрафы за выталкивание снега на дорогу

10 Января 2017 г.
Рейды проводят санитарные милиционеры
Новости Томска: Похищенную куклу белки в Томске нашли в квартире 32-летнего мужчины

Похищенную куклу белки в Томске нашли в квартире 32-летнего мужчины

10 Января 2017 г.
Белка пропала с площади Плеханова в ночь на 9 декабря
Новости Томска: Партию польских яблок изъяли из магазина в Стрежевом 1 января

Партию польских яблок изъяли из магазина в Стрежевом 1 января

9 Января 2017 г.
Инспекторы уже уничтожили фрукты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.