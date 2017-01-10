Томские власти установили самый высокий в Сибири МРОТ – 9750 рублей

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, профсоюзы и бизнес утвердили минимальную зарплату в регионе, сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации.

Соглашение вступило в силу с 1 января 2017 года и устанавливает минимальную заработную плату в зависимости от муниципального образования.

«Так, в Александровском районе и Стрежевом она составит 16,5 тысячи рублей, в Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Чаинском районах и Кедровом — 15 тысяч рублей, в Тегульдетском, Молчановском, Бакчарском, Кривошеинском районах — 13,5 тысячи рублей, в Северске — 11 250 рублей, в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском, Шегарском районах и в областном центре — 9 750 рублей», - говорится в сообщении.

МРОТ, установленный в Томской области, стал самым высоким в Сибири.

Добавим, в 2016 году минимальный размер зарплаты во всех бюджетных и коммерческих организациях региона составлял 8 065 рублей.