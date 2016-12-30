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Сибирское агентство новостей
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Уровень инфляции в 2016 г. в Томской области стал рекордно низким за 26 лет

Главная Экономика
Томск
12:06 30 Декабря 2016
инфляция, экономика, рекорд, бюджет, россия, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Уровень инфляции по итогам 2016 года в Томской области составил 5,3%. Это рекордно низкий показатель с 1990 года, сообщили в пятницу сотрудники Томскстата.

По данным учреждения, с начала года индекс потребительских цен в регионе вырос на 5,3%.

«Уровень инфляции 2016 г., составивший 5.3%, минимальный за весь период наблюдения  – с 1990 г.», - говорится в материалах Томскстата.

Как сообщает Минэкономразвития, потребительская инфляция в России по итогам текущего года составит 5,6%. Основной вклад в усиление инфляции вносит рост цен на продовольственные товары, обусловленный действиями сезонных факторов. В секторе непродовольственных товаров рост цен, напротив, замедляется с октября.

По итогам 2015 года инфляция в России составила 12,9%, тогда как в 2014 году потребительские цены повысились на 11,4%.

 
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