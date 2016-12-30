Огурцы и помидоры больше всего подорожали в Томске в декабре

Свежие огурцы и помидоры больше всего подорожали из продуктов в Томской области в декабре, сообщили в пятницу сотрудники Томскстата.

В целом уровень инфляции с начала года составил 5,3%. В декабре цены на продукты выросли на 0,5%. Больше всего подорожали огурцы свежие (в 1,3 раза), помидоры (на 8,9%), картофель (7,5%), сухое цельное молоко (на 6,6%), молоко питьевое 2,5-3,2% жирности (5,5%).

«Заметно подешевели лимоны (на 19.5%) и апельсины (на 16.7%)», - говорится в сообщении Томскстата.

Среди непродовольственных товаров в декабре выросли цены на шерстяные ковры (6,4%), USB-флешки (5,5%), энергосберегающие лампы (5,2%).

В сфере услуг подорожал проезд в плацкартном вагоне и вагоне-купе: на 13,6% и 11,1%, соответственно.