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Депутаты утвердили бюджет Томской области на 2017 г с дефицитом в 2,5 млрд

Главная Экономика
Томск
14:54 22 Декабря 2016
администрация, бюджет, депутаты, деньги, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Депутаты Законодательной Думы Томской области на собрании в четверг приняли во втором чтении бюджет региона на ближайшие три года, сообщается из репортажа облдумы.

Доходы утвержденного на 2017 год бюджета составляют 55.9 миллиардов рублей, расходы – 58.4 миллиарда рублей, дефицит – 2.5 миллиарда рублей. Ко второму чтению областной бюджет на 2017 год увеличился почти на 6 миллиардов рублей. Большая часть этого увеличения состоит из безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

«По решению согласительной комиссии за счет средств областного бюджета расходы на социальную сферу увеличились на 1.9 млрд. рублей, среди них: 1.2 млрд рублей – на строительство новой школы в областном центре; 346 млн рублей – резерв на повышение зарплаты работников, не попадающих под указы Президента РФ; 214 млн рублей – на программу развития здравоохранения; 33 млн – на социальную поддержку населения», - говорится на сайте Думы.

Более 240 миллионов рублей дополнительно направлено на программу по обеспечению доступности жилья, из них: 62 миллиона на переселение из аварийного жилищного фонда, 59 миллионов – реализация проектов по строительству жилья эконом. класса («Жилье для российской семьи»), 50 миллионов – решение проблемы «обманутых» дольщиков.

Общим голосованием депутаты приняли областной бюджет на ближайшие три года во втором окончательном чтении.

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