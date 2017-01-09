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Сибирское агентство новостей
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Снежные заносы образовались на дорогах Томска из-за осадков

Главная Автоновости
Томск
11:17 9 Января 2017
снег, дорога, полиция, опасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Полицейские просят жителей Томска быть осторожнее на дорогах из-за обильного снегопада, сообщили в понедельник сотрудники областного УМВД.

По данным синоптиков томского гидрометеоцентра, уровень снежного покрова в Томске составляет 91 сантиметр при норме в 50.

«На большей территории Томской области наблюдается снегопад. Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое, на дорогах появляются снежные заносы», - сообщили в полиции.

Водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, так как в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают.

Водителям также необходимо быть более внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта, перекрестками и в районе образовательных учреждений.

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