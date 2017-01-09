Снежные заносы образовались на дорогах Томска из-за осадков

Полицейские просят жителей Томска быть осторожнее на дорогах из-за обильного снегопада, сообщили в понедельник сотрудники областного УМВД.

По данным синоптиков томского гидрометеоцентра, уровень снежного покрова в Томске составляет 91 сантиметр при норме в 50.

«На большей территории Томской области наблюдается снегопад. Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое, на дорогах появляются снежные заносы», - сообщили в полиции.

Водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, так как в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают.

Водителям также необходимо быть более внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта, перекрестками и в районе образовательных учреждений.